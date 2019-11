Bij een aanslag op een konvooi van de Verenigde Naties in de Afghaanse hoofdstad Kaboel is zondag een medewerker van de organisatie om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Dat meldt de VN-missie Unama. Details over de nationaliteit van het dodelijk slachtoffer werden niet gegeven. De twee gewonden waren een Afghaan en een buitenlander. Ook over die laatste werd niets bekendgemaakt.

bron: Belga