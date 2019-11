Stembureaus in Hongkong gesloten

Om 22.30 uur plaatselijke tijd zijn in Hongkong de stembureaus voor de lokale verkiezingen dichtgegaan. De officiële opkomst is nog niet bekend, maar de kiescommissie maakte eerder al bekend dat een recordaantal van 69 pct ging stemmen, of 2,8 van de 4,1 miljoen kiesgerechtigde Hongkongers. De verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter van de stemming in de stad, waar er de voorbije maanden protesten waren tegen de regering en bij uitbreiding China.

Bij de lokale verkiezingen in 2015 werd met 47 pct ook al een recordopkomst opgetekend.

De districtsraden waarvoor vandaag gestemd kan worden, beschikken amper over macht. Maar omdat het de jongste tijd tot steeds gewelddadigere botsingen tussen de politie en radicale betogers kwam, overstijgt deze verkiezing het lokale belang.

De protesten in Hongkong zijn tegen de regering gericht, tegen het als brutaal beschouwde politieoptreden en tegen de groeiende invloed van de communistische leiding in Peking in de voormalige Britse kroonkolonie. Hongkong wordt volgens het principe “één land, twee systemen” autonoom bestuurd onder de soevereiniteit van China.

Bij de verkiezingen van vandaag kunnen 4,1 miljoen stemgerechtigde Hongkongers over 452 districtsraadzetels in de achttien districten beslissen. Er zijn meer dan duizend kandidaten. De telling van de stemmen begint meteen na de sluiting van de stembureaus om 22.30 uur plaatselijke tijd (15.30 uur). De eerste uitslagen worden in de nacht van zondag op maandag verwacht.

