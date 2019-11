Jupiler Pro League – Anderlecht en Kortrijk komen niet tot scoren in povere pot voetbal

De wedstrijd tussen Anderlecht en Kortrijk heeft zondagavond geen doelpunten opgeleverd. Het werd 0-0 na een flauwe wedstrijd. Geen van beide ploegen schiet veel op met het extra punt. Anderlecht blijft tiende met 21 punten, vier minder dan Zulte Waregem dat als zesde op de laatste Play-off 1-plaats staat. Kortrijk is dertiende met vijftien punten. Beide teams openden de wedstrijd in het Lotto Park met een lange studieronde. Anderlecht kreeg de bal, maar deed daar weinig mee. Kortrijk wachtte af en loerde op een schaarse tegenaanval. De beste kansen waren uiteindelijk voor de Kortrijkzanen. Mboyo en Kagé, die beiden een deel van hun jeugdopleiding bij paars-wit kregen, zetten Van Crombrugge aan het werk.

Na rust ging Anderlecht met een verse portie enthousiasme van start. Er was meer druk naar voren, maar de organisatie van Kortrijk stond als een huis. Sambi Lokonga zag zijn lobbal van de lijn gehaald worden door Golubovic, Roofe mikte op Kortrijk-doelman Jakubech die zijn debuut maakte in de Jupiler Pro League. In de slotfase zette paars-wit nog even alles op alles. Chadli miste tien minuten voor tijd alleen voor Jakubech. De Rode Duivel zag ook een vrijschop nog via de kruising naast scheren. Helemaal in het slot was er nog opschudding toen Lepoint de wedstrijd leek te beslissen met een fraaie goal, maar de middenvelder stond duidelijk buitenspel en het doelpunt werd afgekeurd.

Anderlecht opent zijn terugronde met een 0-0 gelijkspel, de vijfde doelpuntenloze draw voor paars-wit dit seizoen in de Jupiler Pro League. Eerder speelden de Brusselaars ook al 0-0 tegen KV Mechelen (thuis), Moeskroen (uit), Eupen (uit) en Waasland-Beveren (thuis).

bron: Belga