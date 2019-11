Davis Cup – Spanje naar finale na winst tegen Groot-Brittannië

Spanje staat voor de eerste keer sinds 2012 in de finale van de Davis Cup nadat het zaterdag in Madrid Groot-Brittannië versloeg met 2-1. Kyle Edmund zorgde ervoor dat Groot-Brittannië aan de leiding stond door met 6-3, 7-6 (7-3) te winnen van Feliciano Lopez in het enkelspel. Rafael Nadal daarop klopte Dan Evans met 6-4, 6-0.

In de beslissende match slaagde Spanje erin om twee matchpunten van de Britten tegen te houden en uiteindelijk won het met 7-6 (7-3), 7-6 (10-8).

De Spanjaarden nemen het zondag op tegen Canada, dat Rusland versloeg.

Voor het Belgische Davis Cup-team eindigde het toernooi in de groepsfase.

Bron: Belga