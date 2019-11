Dag van de wetenschap – Recordopkomst voor Dag van de Wetenschap

Meer dan 120 Vlaamse en Brusselse bedrijven, universiteiten, hogescholen, musea, doe-centra en onderzoeksinstellingen openden zondag de deuren voor de Dag van de Wetenschap, voor meer dan 55.000 bezoekers. Het gaat om een recordopkomst, aldus de organisatie zondagavond. Op de verschillende locaties werden meer dan 750 activiteiten aangeboden. De bezoekers konden in Antwerpen ontdekken hoe slimme computers geprogrammeerd worden, en in Gent konden ze zelf een organische zonnecel maken.

“We willen de wonderen van de wetenschap nog meer bekend en geliefd maken bij iedereen. Een initiatief zoals de Dag van de Wetenschap leent zich daar perfect toe en het is dan ook fijn te horen dat zo’n dag steeds meer volk trekt”, zei Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits. Zij bezocht samen met Technopolis-CEO Stephane Berghmans het Kortrijkse AZ Groeninge en ontdekte er toptechnologie in de zorgsector.

“We bieden wetenschappers, instellingen, musea, hogescholen… zo een platform om hun werk aan het brede publiek te laten zien”, aldus Berghmans.

bron: Belga