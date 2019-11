CrossCup Roeselare: Hanne Verbruggen ongenaakbaar, onduidelijk of er Belgische vrouwen naar EK mogen

Hanne Verbruggen heeft in Roeselare de derde manche van de CrossCup gewonnen. Ze was ongenaakbaar op Schiervelde. De manche van vandaag geldt ook als EK-selectiewedstrijd, maar Verbruggen heeft geen interesse in dat EK. Het is onduidelijk of er nu überhaupt een Belgische vrouw naar het EK veldlopen in Lissabon mag. Net als twee weken geleden in Mol stoof Verbruggen er van in het begin vandoor. Aan het Zilvermeer liep ze nog op een counter van de Nederlandse Jasmijn Bakker, maar op Schiervelde hield ze wel stand.

Verbruggen loopt volgende zondag de marathon van Valencia en neemt daarom niet deel aan het EK veldlopen in Lissabon op 8 december. De selectiecriteria voor dat EK schrijven voor dat alleen de winnares in Roeselare zeker is van een selectie, de rest moet wachten op het oordeel van de selectiecommissie morgenavond.

Of er Belgische vrouwen naar het EK mogen, weten we dus pas morgenavond of dinsdagochtend. Belgisch kampioene Hanna Vandenbussche was in Roeselare tweede Belgische, na de Britse Stephanie Barnes. Lisa Rooms was op een vierde plaats de derde Belgische, Eline Dalemans moest een snelle start bekopen en viel terug naar plaats vijf, als vierde Belgische.

bron: Belga