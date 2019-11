Meryl Streep kruipt in de huid van… Susan Boyle

Het opmerkelijke levensverhaal van de Schotse Susan Boyle, die in 2009 wereldwijd faam verwierf met haar deelname aan Britain’s Got Talent, wordt verfilmd. Niemand minder dan Hollywoodicoon Meryl Streep zal de hoofdrol van Boyle vertolken.

Na het succes van de biopics over Queen en Elton John kon ook een film over het opmerkelijke parcours van Susan Boyle niet uitblijven. Het idee om het levensverhaal van Boyle te verfilmen bestaat al sinds 2012, maar nu is de kans dat die film er effectief komt groter dan ooit.

Productiemaatschappij Fox Searchlight heeft immers de rechten gekocht op haar autobiografie uit 2010; ‘The Woman I Was Born To Be’. Het bedrijf zal naar verluidt Netflix en Amazon benaderen om een verfilming te versieren. Boyle krijgt het laatste woord over het script. Volgens de zangeres komt de film “er heel binnenkort aan”.

‘I Dreamed a Dream’

De 58-jarige Boyle uit Blackburn laste in 2016 een sabbatperiode van drie jaar in toen ze met haar gezondheid sukkelde. Dit jaar is ze terug, om de tiende verjaardag van haar opmerkelijke passage in Britain’s Got Talent te vieren. Haar versie van ‘I Dreamed A Dream’ uit de musical ‘Les Misérables’, gebaseerd op het gelijknamige boek van Victor Hugo uit 1862, ging meer dan 25 miljoen keer over de toonbank. De beelden van de auditie werden in totaal al meer dan 300 miljoen keer bekeken op YouTube en maakten van haar één van de eerste internetberoemdheden.

Haar eerste drie albums stonden aan de top van de hitlijsten in het Verenigd Koninkrijk. Boyle trad al op voor de Britse Queen Elizabeth en volgende maand zal ze een optreden verzorgen voor de paus. Er verscheen ook al een musical over haar leven, met de toepasselijke titel ‘I Dreamed a Dream’.