Zuhal Demir voorziet 6 miljoen voor begeleiding slachtoffers en daders seksueel geweld

Vlaams minister voor Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) gaat vanaf 2020 extra budget vrijmaken voor justitieassistenten die zich bezighouden met seksueel geweld. Dat heeft ze zaterdag gezegd op een panelgesprek naar aanleiding van de internationale dag tegen geweld op vrouwen. Die assistenten zijn er voor de begeleiding van slachtoffers, maar er zal ook meer ingezet worden op dadertherapie en de opvolging van delinquenten die voorwaardelijk vrijkomen. Demir nam zaterdag deel aan een panelgesprek rond seksueel geweld in Antwerpen, georganiseerd door vrouwenorganisatie Zonta. Als federaal staatssecretaris richtte ze drie zorgcentra na seksueel geweld op. Ook als Vlaams minister wil ze van het thema een prioriteit maken, zei ze tijdens het debat.

Met het extra budget voor justitieassistenten, 6 miljoen per jaar vanaf 2020, wil Demir inzetten op betere juridische begeleiding van slachtoffers. In de drie zorgcentra zal het Vlaamse Slachtofferonthaal daartoe een rol spelen.

Om toekomstige slachtoffers te voorkomen, moet volgens de minister ook gekeken worden naar begeleiding van de daders. Zo zal meer ingezet worden op dadertherapie binnen en buiten de gevangenis.

Daarnaast heeft Vlaanderen volgens Demir ook een rol te spelen in het strikt opvolgen van voorwaardelijk vrijgelaten delinquenten. “Iedere misstap moet gedetecteerd kunnen worden”, klinkt het.

