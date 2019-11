Sp.a verzet zich tegen geplande aanpassing decreet socio-cultureel volwassenwerk

Oppositiepartij sp.a is niet te spreken over de plannen van de Vlaamse regeringspartijen om het decreet sociaal-cultureel volwassenwerk snel aan te passen zodat organisaties die zich terugplooien op hun eigen etnisch-culturele afkomst geen subsidies meer krijgen. “Er is geen sprake dat dit voorstel van decreet, zonder enig overleg met de sector zelf, op een ‘sneaky’ manier door het parlement gejaagd kan worden. Er zijn wel regels binnen onze democratie”, zegt Vlaams parlementslid Katia Segers. Gisteren kondigden de Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld aan dat ze een voorstel van decreet klaar hebben dat de subsidiëring van organisaties “die zich terugplooien op hun etnisch-culturele afkomst” stopzet. De meerderheidspartijen willen daarmee snel uitvoering geven aan een belofte uit het Vlaamse regeerakkoord. De Federatie sociaal-cultureel werk waarschuwde meteen voor een juridisch moeras.

Ook in het Vlaams Parlement komt er verzet tegen de plannen. Zo noemt oppositiepartij sp.a de plannen van de meerderheid op verschillende vlakken “problematisch”. Zo vraagt Vlaams parlementslid Katia Segers zich onder meer af hoe men zal bepalen wie zal worden uitgesloten. “Ik zie dit vooral als een uiting van wantrouwen ten opzichte van sommige bevolkingsgroepen, in plaats van de verbindende kracht die deze Vlaamse Regering pretendeert voorop te stellen” , aldus de sp.a-politica.

Ook de manier waarop de meerderheid dit “door het parlement probeert te jagen” zet kwaad bloed. “Dat de meerderheid deze decreetswijziging holder de bolder door het Vlaams Parlement probeert te jagen, laat vermoeden dat ze er zelf niet gerust in is of dit voorstel de (grond)wettelijke toets kan doorstaan en niet in strijd is met het Cultuurpact”, stelt Katia Segers.

De linkse oppositiepartij vindt het ongehoord dat de Raad van State niet om een advies is gevraagd en dat er geen overleg is geweest met de sector. Ze roept de meerderheid op om alsnog “het debat ten gronde te voeren in het parlement, inclusief hoorzitting met de sector die oorspronkelijk voorzien was voor 5 december”.

bron: Belga