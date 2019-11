Red Lions kennen hun tegenstanders in de groepsfase

De Belgische hockeymannen nemen het volgend jaar op de Olympische Spelen in Tokio (24 juli-9 augustus) in de groepsfae op tegen Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Canada en Zuid-Afrika. Dat maakte de Internationale Hockeyfederatie (FIH) vandaag bekend. De Belgen werden ondergebracht in groep B. In groep A kwamen regerend olympisch kampioen Argentinië, Australië, India, Spanje, Nieuw-Zeeland en Japan terecht.

De eerste vier teams van elke poule plaatsen zich voor de kwartfinales.

De Red Lions werden vorige zomer Europees kampioen in eigen land in Antwerpen. Vorig jaar veroverden de Belgische hockeymannen in het Indische Bhubaneswar WK-goud. Drie jaar geleden op de Spelen in Rio de Janeiro verloren de Belgen de finale van Argentinië.

