Jupiler Pro League – Racing Genk vergeet bij debuut van coach Wolf de drie punten mee te nemen uit Moeskroen

Racing Genk heeft zaterdag de voetbalavond in de Jupiler Pro League afgesloten met een 2-2 gelijkspel bij Moeskroen. Voor Genk debuteerde coach Hannes Wolf. De Limburgers domineerden grote delen van de partij, maar blonken niet uit in efficiëntie. In het klassement blijft Genk negende met 21 punten, één puntje minder dan Moeskroen. De partij op Le Canonnier kon moeilijk slechter beginnen voor de landskampioen. Perica knikte na nauwelijks twee minuten de 1-0 voorbij Coucke. Een nachtmerrie voor Genk, dat wel meteen de touwtjes in handen nam. Op het kwartier miste Paintsil, een verrassing van Wolf in de basis, een eerste keer onbegrijpelijk. Maar het bleek slechts de voorbode van de gelijkmaker van Dewaest na twintig minuten. De verdediger frommelde de 1-1 voorbij Vasic. De bezoekers dreigden nu onophoudelijk, maar opnieuw Paintsil en De Norre misten reuzekansen. De eerste helft werd besloten met een vreselijke blessure voor Bryan Heynen. De Genk-middenvelder ging zonder contact tegen de grond. Meteen rees de vrees dat Heynen, die twee jaar geleden al zijn kruisbanden scheurde, wel eens voor lange tijd out zou kunnen zijn.

Het spelbeeld bleef ook na rust ongewijzigd. Genk domineerde en werd daarvoor na tien minuten beloond. Onuachu, die de ongelukkige Heynen was komen vervangen, werkte alleen voor Vasic beheerst af. De Limburgers leken hun schaapjes op het droge te hebben, maar net dan wordt het gevaarlijk. Er sloot gemakzucht in het spel, en Antonov schilderde voor Moeskroen een vrijschop heerlijk in de winkelhaak, 2-2. In het slot gingen beide ploegen nog voor de volle buit. Voor Genk werd een doelpunt van Onuachu afgekeurd voor twijfelachtig buitenspel. Moeskroen zag mogelijkheden van Perica en Mohamed onbenut blijven. Het bleef 2-2.

