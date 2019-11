Ambiancecross – Jurgen Mettepenningen wil met Ambiancecross toetreden tot kransje van wereldbekercrossen

Met zo’n 10.000 bezoekers kan de Ambiancecross van zaterdag in het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke terugblikken op een geslaagde tweede editie. Organisator van deze veldrit, Jurgen Mettepenningen, wil zijn Ambiancecross volgend jaar maar al te graag laten opnemen in het kransje van wereldbekercrossen

“Deze omgeving biedt een enorm potentieel naar de toekomst toe. De ligging is perfect, het parcours is knap, er zijn voldoende parkeerplaatsen, kortom op logistiek vlak zijn hier zeer veel mogelijkheden. De Ambiancecross zou dan ook zeker als wereldbekercross niet misstaan”, stelt Jurgen Mettepenningen.

“Deze wedstrijd hoort thuis in een klassement. Wel, als ik er dan één mag kiezen uit de reeks van drie, dan ga ik toch voor de wereldbeker. Het is niet aan mij of dat het geval zal zijn maar hier zijn alvast de mogelijkheden voorhanden om dat te doen. Wij gaan alvast onze kandidatuur indienen. Ik heb daarvoor de tijd tot begin december maar ga dat zeker doen. Met de Ambiancecross willen we zeker toetreden tot het kransje van wereldbekercrossen in 2020”, besloot Jurgen Mettepenningen.

bron: Belga