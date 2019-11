Waalse snelwegen krijgen verlichting die zich aanpast aan verkeer

De Waalse snelwegen krijgen nieuwe verlichting die zich aanpast aan de verkeersdrukte en de weersomstandigheden. Dat staat in het ‘Plan Lumière’ van de regering, dat vandaag werd voorgesteld in Henegouwen. De Waalse snelwegen beschikken over 110.000 lichtpunten, die momenteel zijn uitgerust met de kenmerkende oranje sodiumlampen. Die worden in de komende 3,5 jaar vervangen door LED-verlichting. Dat type lampen gaat langer mee en verbruikt 76 procent minder elektriciteit.

De nieuwe lampen worden vanop afstand bediend en beschikken over verschillende sensoren, zodat de lichtsterkte kan worden aangepast aan het weer en aan de verkeersdrukte. Tegelijk zullen de Waalse snelwegen ook worden uitgerust met technologie die ze moet voorbereiden op de komst van geconnecteerde en autonome wagens.

De werken zullen op de belangrijkste verkeersassen ’s nachts worden uitgevoerd, om de impact op het verkeer tot een minimum te beperken. Deze maand werd al begonnen op de E25 nabij Bastenaken.

Voor het hele project wordt 600 miljoen euro uitgetrokken.

bron: Belga