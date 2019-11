Serieverkrachter krijgt zeven jaar gevangenisstraf

De correctionele rechtbank van Hasselt heeft serieverkrachter Fouad Koubari, die in het hele land actief was via datingsites en -apps, veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar. Daarnaast moet hij zich nog tien jaar ter beschikking houden van de strafuitvoeringsrechtbank en is hij tien jaar zijn rechten kwijt. Aan zijn slachtoffers moet hij een schadevergoeding betalen van in totaal 27.084 euro, vermeerderd met intresten en gerechtskosten. Voor één van de slachtoffers werd ook een deskundige aangesteld. Via datingsites zoals TWOO en Tinder maakte de beklaagde valse profielen aan waarmee hij zijn slachtoffers verleidde om met hem af te spreken. De man leidde een waar dubbelleven en sprak aan de lopende band af met vrouwen over het hele land. Hij diende hen een verdovend middel toe om hen seksueel te misbruiken en er daarna vandoor te gaan met hun bank- en kredietkaarten. “Ik diende hen rohypnol toe zodat ze zich mij niet meer konden herinneren”, zei de dertigjarige Maasmechelaar, die zich op datingsites uitgaf als ‘Rafke’, tijdens de behandeling van de zaak vorige maand.

‘Rafke’ sprak met honderden vrouwen uit het hele land af maar kwam pas in het vizier van de politiediensten toen één van zijn slachtoffers klacht indiende voor de diefstal van haar kredietkaarten. De vrouw kon zich, ondanks dat haar gsm verdwenen was, het telefoonnummer van de versierder herinneren. Dat stond geregistreerd op naam van Maasmechelaar Fouad Koubari. Eind september 2016 werd Koubari gearresteerd. In zijn gsm werden meer dan 25.000 sms- en chatberichten teruggevonden. Via telefonieonderzoek konden minstens 230 slachtoffers geïdentificeerd worden maar volgens het openbaar ministerie kan dat aantal veel hoger liggen.

