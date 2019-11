Beklaagde Fabien Neretsé in het nauw gedreven door getuigenis

In het Brusselse assisenproces tegen Fabien Neretsé, de Rwandees die terechtstaat voor genocide en oorlogsmisdaden, heeft een getuige vandaag gezegd dat de beklaagde ten tijde van de genocide opdracht had gegeven om in Mataba, het geboortedorp van Neretsé in het noordwesten van Rwanda, Tutsi’s te doden. Het is de eerste keer dat de betrokken getuige Neretsé op die manier aan de galg praat. Hij kon naar eigen zeggen niet eerder de volledige waarheid vertellen omdat hij bedreigd zou geweest zijn. Fabien Neretsé, een 71-jarige Rwandees die in Frankrijk woont, wordt voor de rechtbank beschuldigd van genocide en oorlogsmisdaden die in 1994 in Rwanda zijn gepleegd. Hij wordt ervan beschuldigd mededader te zijn van de moord op een onbepaald aantal mensen, van wie er dertien geïdentificeerd zijn. Onder hen de Belgische Claire Beckers, haar man Isaïe Bucyana en hun dochter Katia. Ook zou hij vanaf half april 1994 in zijn geboortedorp Mataba een Interahamwe-militie opgericht, onderhouden en gefinancierd hebben, een militie die volgens de aanklacht verantwoordelijk is voor talrijke misdaden.

De getuige, die zelf in 1996 in Rwanda tot dertien jaar cel veroordeeld werd voor de moord op drie mensen, werd in 2013 al eens door Belgische rechercheurs ondervraagd in zijn thuisland. Hij vertelde toen dat de autoriteiten in Mataba aan de inwoners gevraagd hadden om Tutsi’s aan te geven, maar hij had Neretsé daar toen niet van beschuldigd. Nu dus wel. De getuige kwam overigens al in 2003 vrij.

“Ik vraag aan de heer Neretsé om schuldig te pleiten en vergiffenis te vragen, net als ik gedaan heb. Vandaag deel ik voedsel en drank met de slachtoffers. Ze hebben me vergeven en ik heb hen vergeven”, zo klonk het.

De burgerlijke partijen spraken van een “buitengewone” getuigenis en een “sleutelmoment voor de slachtoffers”. De verdediging plaatste logischerwijze vraagtekens bij de getuigenis. “Het feit dat hij in zijn eerste verklaring gelogen heeft, geeft aanleiding tot twijfels over zijn verklaring van vandaag”, zo luidde het droogjes.

