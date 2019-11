“Oceanen kunnen zesmaal zoveel voedsel opleveren”

Oceanen en zeeën beslaan grofweg 72% van het aardoppervlak in, maar desondanks hebben we niet genoeg aandacht voor de mogelijkheden van die watermassa. Volgens een wetenschappelijk rapport dat werd gepubliceerd tijdens het Internationale Symposium voor Duurzame Visserij in Rome zouden de oceanen maar liefst zes maal meer voedsel kunnen voorzien dan vandaag het geval is.

De wereldbevolking blijft groeien en dat is ook het geval met het voedseltekort. Hoe meer mensen er op de Aarde rondlopen, hoe meer eten we moeten voorzien en dat is nogal een opgave. Volgens het rapport zouden de oceanen een deel van dat probleem kunnen oplossen.

Gemiste kans

Hoofdauteur Christopher Costello vindt dat de mensheid niet genoeg gebruikmaakt van de oceaan in haar poging om de wereldbevolking te voeden. Een gemiste kans, want die watermassa heeft veel te bieden. Daarvoor is het volgens Costello wel nodig om te waken over de gezondheid van de ecosystemen die in de oceanen wonen. Veranderingen in de maritieme sector zijn cruciaal om het evenwicht te garanderen en om ervoor te zorgen dat de rijkdommen van de oceaan zonder gevaar voor die ecosystemen kunnen worden ingezet als voedselbron.

Maricultuur

Concreet zouden de oceanen volgens het rapport zo’n twee derde van de dierlijke proteïnen kunnen voorzien om de wereldbevolking van een evenwichtig dieet te voorzien. Bovendien bevat voedsel afkomstig uit de zee voedingsstoffen die nergens anders terug te vinden zijn. Om de nodige voedselvoorraad te kunnen aanleveren, zou er een combinatie nodig zijn van natuurlijke opbrengsten uit de oceaan (mits die beter beheerd worden) en meer uitgebreide maricultuur. Daarbij moet vooral ingezet worden op culturen als mosselen en zeewier omdat die weinig impact hebben op de ecosystemen.