Sydney in rook gehuld

De Australische stad Sydney is vandaag gehuld in rook afkomstig van de bosbranden die woeden ten noorden van de stad. Door de hoge temperaturen en sterke wind hebben de autoriteiten waarschuwingen voor ernstig brandgevaar uitgevaardigd in de oostelijke en zuidelijke gebieden van het land. Voor de tweede keer in drie dagen gaven gezondheidsdiensten scholen de raad om de kinderen binnen te houden. Volgens de weerdiensten is het weinig waarschijnlijk dat de komende dagen de situatie zal verbeteren.

Honderden bosbranden woeden al weken aan de oostelijke kust. Door nieuwe brandhaarden in het zuiden van Australië moesten mensen in de buurt van Adelaide hun woningen verlaten.

De deelstaat Victoria zet zich schrap voor mogelijk rampzalige branden vandaag, nu de temperaturen er naar verwachting tot boven de 40 graden zullen uitstijgen. Melbourne zal volgens de voorspellingen de heetste novemberdag ooit meemaken, met 39 graden.

Sinds de bosbranden vorige maand zijn uitgebroken, zijn zes personen om het leven gekomen. Bijna zeshonderd woningen zijn vernield.

