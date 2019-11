Roemeense metaaldieven verantwoordelijk voor diefstal bronzen beeldengroep in Brugge

Een Roemeense bende metaaldieven is waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor de diefstal van een bronzen beeldengroep anderhalf jaar geleden in Brugge. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Een deel van de bende werd in maart 2019 al opgepakt. Het onderzoek naar de bende ging van start naar aanleiding van vier diefstallen in de omgeving van de Pathoekeweg en het industrieterrein ‘De Blauwe Toren’ in Brugge. In totaal konden de Roemenen gelinkt worden aan tientallen feiten tussen mei 2018 en maart 2019. Op 1 maart kon de West-Vlaamse Federale Gerechtelijke Politie in Antwerpen en Brussel 13 van de 31 verdachten inrekenen. De Roemenen werden daarna ook allemaal aangehouden door de onderzoeksrechter.

Ondertussen hebben de speurders ook ernstige aanwijzingen dat dezelfde bende verantwoordelijk is voor het stelen van een bronzen beeldengroep op ’t Zand in Brugge. “Deze diefstal werd zorgvuldig voorbereid en in de nacht van 31 mei op 1 juni 2018 door minstens zes bendeleden uitgevoerd”, aldus procureur Céline D’havé.

Wellicht werden de bronzen beelden diezelfde nacht al naar een schroothandel in Nederland gebracht. De Nederlandse bevoegde autoriteiten konden de beeldengroep echter niet meer aantreffen.

bron: Belga