Revolutionaire Garde verklaart onrust voor beëindigd

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft de protesten en onrust in het land voor beëindigd verklaard. “In de grote steden zijn de leiders van de onrust al geïdentificeerd en opgepakt, en dat is mede een reden voor het einde van de protesten”, aldus de woordvoerder van het militaire elitekorps vandaag. De Iraanse regering rantsoeneerde vorige week de benzine en verhoogde tegelijk de brandstofprijzen vanwege de economische crisis die door de Amerikaanse sancties tegen het land ontstaan is. Het kwam over heel Iran tot protesten, waarbij tankstations en overheidsgebouwen in brand gestoken werden.

Volgens zegsman Ramesan Sharif kwam het in honderd steden tot “kleinere en grotere incidenten”. Omdat de politie en de Revolutionaire Garde op tijd ingrepen, is de situatie echter opnieuw onder controle, luidde het.

Sharif beschuldigde de Verenigde Staten en Israël ervan achter de protesten te zitten. De leiders van de onrust werden gefinancierd door de monarchisten, “die zich wilden wreken voor de val van het regime van de sjahs”, aldus de woordvoerder. Volgens ooggetuigen zouden in enkele steden demonstranten de terugkeer geëist hebben van Reza Pahlavi, de zoon van de laatste sjah Mohammed Reza. Naar verluidt zijn de meeste opgepakte leiders ook aanhangers van de familie van de sjah.

Hoeveel doden er bij de protesten vielen, is onduidelijk. Amnesty International spreekt over meer dan honderd dodelijke slachtoffers. Volgens de Iraanse autoriteiten kwamen 9 mensen om het leven en werd een duizendtal mensen opgepakt. Omdat het internet sinds zaterdagnamiddag geblokkeerd is, kunnen noch de Iraanse noch de buitenlandse cijfers geverifieerd worden. Alleen enkele door de Iraanse staat gecontroleerde websites zijn toegankelijk.

President Hassan Rohani verdedigde eerder deze week zijn beslissing om de benzineprijzen te verhogen. Vanwege de harde Amerikaanse sancties is de prijsverhoging de enige manier om de sociale uitgaves voor de armen te financieren, aldus Rohani.

De Iraniërs zien dat anders. Volgens hen zullen de hogere benzineprijzen alleen leiden tot meer inflatie. Bovendien zal de nationale munt rial, die door de Amerikaanse sancties maar de helft meer waard is, nog zwakker worden, luidt het.

Bron: Belga