Middenveld plant acties tegen besparingen

Met een open brief ondertekend door meer dan 100 organisaties trekt het middenveld ten strijde tegen de besparingen van de Vlaamse regering. Begin december volgt een actieweek en een grote manifestatie aan het Martelarenplein. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws vandaag. De regering wil gemiddeld 6 procent knippen in een globale pot van 3 miljard subsidies. De cultuursector staat op zijn achterste poten, en nu sluit het bredere middenveld zich aan. “Als de regering echt wil investeren in een warm Vlaanderen, dan schroeft ze haar desastreuze plannen voor het middenveld, de openbare dienstverlening en de cultuursector terug”, klinkt het in de brief ondertekend door 118 organisaties. Daarbij onder meer Beweging.net, vakbonden en mutualiteiten, maar ook jeugdbewegingen, net als het Minderhedenforum, çavaria en Hart Boven Hard.

De ‘Week van het vuurwerk’, zoals de actieweek gedoopt werd, zal haar hoogtepunt kennen op 5 december. Het personeel van de VRT protesteert dan op het Marterelarenplein, waar minister-president Jan Jambon (N-VA) kantoor houdt. Nu sluiten ook de cultuursector en het brede middenveld zich daarbij aan.

bron: Belga