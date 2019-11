Economische missie China – Belgische brouwers op veroveringstocht

In Shanghai werden in het kader van de Belgische economische missie in China opnieuw een groot aantal contracten ondertekend. Zes van de 31 door Belgische brouwers, die hun marktaandeel op de grootste consumentenmarkt ter wereld nog altijd proberen opkrikken. Brouwer Val-Dieu (Aubel) gaat zijn bier in China voortaan verdelen via de Beer Lady Group, een grote speler in de sector. De brouwerij Halve Maan uit Brugge tekende in Shanghai twee distributie-akkoorden, met Qinhuangdao en Hangjiuhui voor zijn ‘premium’-bieren, zoals het Brugs tarwebier. Liefhebbers kunnen dat voortaan consumeren in het noordoosten van China en in de provincies Hebei en Fujian. Brouwerij De Block, uit Vlaams-Brabant, die de meeste omzet in het buitenland realiseert, heeft een samenwerkingsakkoord getekend met een prospectiebedrijf om de Aziatische markt verder te veroveren. En tot slot vernieuwde brouwerij Huyghe (Delirium) uit Melle zijn contract voor drie jaar met distributeur Vandergeeten om zijn bier ook buiten de regio’s Peking en Shanghai te gaan verdelen.

bron: Belga