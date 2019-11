Broer president Sri Lanka ingezworen als premier

De 74-jarige oppositieleider Mahinda Rajapaksa is vandaag ingezworen als premier van Sri Lanka, na de overwinning van zijn broer in de presidentsverkiezingen. Eerder had aftredend premier Ranil Wickremesinghe zijn ontslag aangeboden, wat de weg vrijmaakte voor Rajapaksa en een nieuw kabinet. De vijftien nieuwe ministers leggen later vandaag of morgen de eed af voor een overgangsperiode, tot parlementsverkiezingen volgend jaar.

Gotabaya Rajapaksa nam deel aan de presidentsverkiezingen voor de Singalees-boeddhistische partij Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP). Hij haalde het met 52,25 procent van de stemmen, tegenover 41,99 procent voor zijn tegenstander Sajith Premadasa.

De nieuwe president voerde een nationalistisch getinte campagne met de nadruk op veiligheid, na de zelfmoordaanslagen in april. Toen kwamen 269 mensen om het leven bij aanslagen op luxehotels en christelijke kerken.

Gotabaya Rajapaksa is de jongere broer van Mahinda Rajapaksa, die zelf van 2005 tot 2015 president was. Gotabaya was toen minister van Defensie, en leidde de militaire campagne tegen de Tamiltijgers. Die werden in 2009 definitief verslagen.

