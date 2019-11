Baby van gedode IS-strijdster vanuit Syrië naar Denemarken gebracht

De elf maanden oude zoon van een gedode aanhangster van de terreurmilitie Islamitische Staat (IS) is vanuit Syrië naar Denemarken gebracht. De kleine jongen werd gisteren eerst naar een derde land gebracht, waar zijn grootvader en een tante hem verwelkomden. Vanmorgen landde de baby dan op de luchthaven van Kopenhagen. Dat heeft Tyge Trier, de advocaat van de familie, laten weten. “Hij is zeer ziek en ondervoed geweest”, vertelde de advocaat. “Het was een harde tijd voor hem. Maar hij heeft medische verzorging gekregen en neemt toe aan gewicht.”

De jongen is de zoon van een Deens-Somalische vrouw met banden met IS. Zij kwam op 17 maart om het leven bij een luchtaanval op Baghus, het laatste bolwerk van de terreurmilitie. Sindsdien verbleef het kind, van wie de uit Somalië afkomstige vader ook dood zou zijn, in het Syrische opvangkamp al-Hol. De baby was ondervoed en moest vechten voor zijn leven. Volgens het Deense persbureau Ritzau is het het eerste weeskind dat vanuit een Syrisch kamp teruggehaald is naar Denemarken.

Trier had lovende woorden voor de Deense regering. “Ze hebben een zeer goede job gedaan in een zeer moeilijke internationale omgeving”, aldus de advocaat. De grootouders en twee tantes zullen zich nu ontfermen over de jongen.

bron: Belga