Gratis bestaat niet? Toch wel!

Je hoeft geen complexe rekensommen te maken om te beseffen dat het leven duur is. Eenmaal de huur of lening en alle rekeningen betaald zijn, moet je er ook voor zorgen dat je voldoende overhoudt om van te leven. Het is geen pretje om altijd op je geld te moeten letten. Soms wil jij gewoon even genieten van een avondje uit of een lekker flesje wijn. Goed nieuws, dat kan soms hélemaal gratis!

“Gratis bestaat niet”, horen we je denken. Maar wat als we je vertellen dat er wél heel wat gratis producten te scoren vallen, als je weet waar? Lees vooral verder!

Gratis staaltjes en terugbetaling acties

Had jij jezelf voorgenomen om dit jaar gezonder te eten? Dat was misschien voor je wist welk prijskaartje er aan die superfoods vasthangt. Gouden tip: check elke week de folder van jouw lokale supermarkt. Winkels als Carrefour, Kruidvat en meer hebben elke week terugbetaling acties voor je klaar staan! Op die producten hangt dan een sticker ‘100% terugbetaald’ met de actievoorwaarden. Je moet het product wel eerst kopen en betalen in de winkel, maar door eenvoudigweg je kassaticket op te sturen naar het aangegeven adres krijg jij je aankoop volledig teruggestort op je rekening.

Daarnaast kan je in heel wat winkels gratis staaltjes krijgen. Een oude bekende is Colruyt, waar jij en je kids vaak kunnen genieten van ‘proevertjes’ tussen de rekken.

Op evenementen krijg je vaak heel wat gratis producten mee naar huis, van bedrijven die hun assortiment graag onder de aandacht willen brengen.

Ook online kan je heel wat gratis producten scoren. Zo kunnen nieuwe mama’s een de Roze Doos geschenkbox t.w.v. € 800 aanvragen en krijgen baasjes een gratis kitten- of puppy pakket. Je hoeft enkel aan te geven welke box je wil ontvangen en binnen enkele dagen is het voordelenpakket van jou, gratis en voor niets!

Wat valt er gratis te doen

Uitstapjes kunnen soms prijzig uitvallen. Parkeren, bezienswaardigheden bezoeken, eten en drinken, de kosten lopen op. Maar met wat creativiteit valt dit probleem nochtans goed op te lossen! Bereid je bezoek aan een stad of citytrip goed voor door uit te zoeken wat er allemaal gratis te beleven valt. Wist je dat er een heleboel musea gratis toegang aanbieden? Er zijn zelfs bepaalde dagen in de maand wanneer je een hele waslijst aan musea en bezienswaardigheden gratis kunt bezoeken. In Antwerpen bijvoorbeeld openen zeven stedelijke musea elke laatste woensdag van de maand gratis hun deuren voor publiek. Jouw volgende citytrip hoeft dus helemaal niet zo duur te zijn!

Verzameling van alles wat Gratis is

Moet je echt zelf op zoek naar al die gratis acties? Dat kost ook heel wat tijd, horen we je denken. En tijd is ook geld!

Gelukkig is er één site die al het opzoekwerk voor jou doet: www.gratis.be

Daar vind je een volledig overzicht van alles wat overal gratis te krijgen valt. Je moet wel snel zijn, want sommige aanbiedingen zijn beperkt in aantal, dus dagelijks de site checken is aanbevolen!