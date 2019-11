Dankzij Hema maak je je eigen wijn voor de feestdagen

De feestdagen komen stilaan in zicht en dat betekent ook dat het tijd is om je wijnvoorraad aan te vullen. Want terwijl jullie met z’n allen gezellig aperitieven en aan tafel zitten, maak je ongemerkt toch een heleboel flessen soldaat. Natuurlijk kan je gewoon naar de winkel gaan om in te slaan, maar je kan vanaf nu ook je eigen wijn in elkaar draaien.

Zelf wijn maken lijkt onnoemelijk ingewikkeld, maar dat hoeft het niet te zijn. Winkelketen Hema verkoopt naar aanleiding van de eindejaarsperiode namelijk een DIY-kit waarmee je gemakkelijk zelf aan de slag kan.

Cadeau

Wat heb je zoal nodig om het rode (of witte) drankje in elkaar te flansen? Het belangrijkste zijn wellicht de instructies, want wij hebben zelf in ieder geval geen flauw benul van hoe je aan het hele proces zou moeten beginnen. Verder bevat de kit onder andere eikenhout, gist, een emmer, een bewaarbox en nog veel meer. Het enige wat je zelf moet voorzien zijn suiker en een spatel. Als je nu denkt dat het al veel te laat is om nog aan het wijnmaken te beginnen, hebben we goed nieuws: het hele proces neemt slechts tien dagen in beslag. Tijd zat dus! Natuurlijk kan je de kit ook altijd cadeau doen aan vrienden of familie met een neus voor wijn. Origineel is het zeker.

De box is beschikbaar voor rode of witte wijn en kost 32,50 euro.