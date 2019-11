‘Another day in het aards paradijs’: Mexicaanse kerkt bouw gigantisch jezusbeeld dat veel weg van heeft van Phil Collins

De fanclub van Phil Collins plant best een reis naar het Mexicaanse dorpje Zóquite. Daar heeft een kerk uitgepakt met een wel erg bijzondere publiekstrekker; het recent geplaatste gigantisch standbeeld van een babyjezus is niet alleen een van de grootste ter wereld, het lijkt volgens velen bovendien als twee drupppels water op de Genesis-zanger. Ook de gelijkenis met Nicolas Cage is volgens sommigen treffend.

De ‘La Epifanía del Señor’-kerk besliste om een babyjezusbeeld van bijna zeven meter hoog en ongeveer een ton zwaar te bestellen, en het centraal achter het altaar in de kerk te plaatsen. Het imposante beeld werd in een andere Mexicaanse staat vervaardigd en was twaalf uur onderweg om tot in het dorpje Zóquite te geraken. Het beeld krijgt naast omwille van haar gigantische afmetingen ook veel aandacht om andere redenen: het zou de gelaatstrekken van verscheidene beroemdheden bezitten.

Guinness record

Priester Humberto Rodriguez gelooft dat het beeld het grootste babyjezusbeeld ter wereld kan zijn. Lokaal onderzoek wijst uit dat het tot nu toe grootst bekende babyjezusbeeld met een hoogte van vijf meter en een gewicht van 300 kilogram zich in de Mexicaanse stad Netzahualcoyotl bevindt. Dat het beeld van ‘La Epifanía del Señor’-kerk records zou breken, was initieel niet de bedoeling. Nu de priester echter op de hoogte is van de recordgrootte, heeft de kerkcommissie naar verluidt beslist Guinness World Records te contacteren.

Phil Collins

Dat het jezusbeeld andere gelijkenissen dan die met jezus zou vertonen, was ook niet de bedoeling. Toch krijgt de kerk dankzij die toevallige hilariteit veel aandacht. Op sociale media wordt vooral beweerd dat het gigantische beeld op Phil Collins zou lijken, terwijl anderen er Nicolas Cage in zien. Omwille van de enorme afmetingen is het tevens het onderwerp van vele memes. Of de ‘La Epifanía del Señor’-kerk binnenkort ook een bedevaartsoord voor Phil Collins-fans wordt, valt nog af te wachten.