Amazon-serie ‘The Lord of the Rings’ krijgt al tweede seizoen voor het eerste is opgenomen

De opnames voor het eerste seizoen van de nieuwe Amazon-serie over The Lord of the Rings moeten nog beginnen, maar de ontwikkelaar heeft nu al een tweede seizoen aangekondigd. Dat meldt Deadline.

De aankondiging van een tweede seizoen houdt ook een aanpassing van het draaischema in. Nadat de eerste twee afleveringen van seizoen één gefilmd zijn, ligt de productie even vier tot vijf maanden stil om te werken aan de scripts voor seizoen twee.

Dit is vrij gebruikelijk voor series die meerdere seizoenen achter elkaar draaien, omdat de producers zo de kans krijgen om het geschoten materiaal, als ware het een pilot-aflevering is, te bekijken en te beoordelen. Op deze manier is het script voor seizoen twee op tijd af en kan er zelfs al iets van tijdens de opnames voor seizoen één van gefilmd worden.

Prequel

De serie speelt zich af in het fictieve Midden-aarde en krijgt verhaallijnen voorafgaand aan J.R.R. Tolkiens ‘The Fellowship Of The Ring’. De cast moet nog bekendgemaakt worden, maar gefluisterd wordt dat Will Poulter (We’re the Millers), Markella Kavenagh (The Cry) en Joseph Mawle (Game of Thrones) een rol zullen spelen.