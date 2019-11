Tottenham ontslaat manager Pochettino

Tottenham heeft zijn manager Mauricio Pochettino de laan uitgestuurd. Dat maakte de Londense club vandaag bekend. De 47-jarige Argentijn moet boeten voor de mindere resultaten. De club van Jan Vertonghen en Toby Alderweireld is na twaalf speeldagen pas veertiende in de Premier League. “Dit was geen makkelijk beslissing, maar de resultaten in de Premier League aan het einde van vorig seizoen en het begin van dit seizoen zijn uitermate teleurstellend”, klinkt het in een communiqué van de club.

Pochettino was al sinds 2014 in dienst bij Tottenham. Eerder trainde hij Espanyol (2009-2012) en Southampton (2013-2014). Vorig seizoen leidde hij Tottenham naar de finale van de Champions League, waarin met 2-0 werd verloren van Liverpool.

Bron: Belga