Israëlische luchtaanvallen bij Damascus als antwoord op raketten uit Syrië

Israël heeft in Syrië bombardementen bij Damascus uitgevoerd “als antwoord” op raketten die vanuit Syrië waren afgevuurd. Dit heeft het Syrische Observatorium voor Mensenrechten (SOHR) gezegd. De staatsmedia meldden dat “explosies” gehoord werden bij de luchthaven van de Syrische hoofdstad. Het Israëlische leger zei niet dat het aanvallen in Syrië had uitgevoerd, enkel dat het vier raketten had onderschept die vanuit Syrië waren afgevuurd. Volgens SOHR (Syrian Observatory for Human Rights) voerde Israël als vergelding luchtaanvallen uit.

“Israëlische vliegtuigen hebben raketten afgevuurd op stellingen ten zuiden en zuidwesten van Damascus”, preciseerde de directeur van SOHR, Rami Abdel Rahmane. Hij zei dat luchtafweer van het Syrische bewind in werking was gebracht. “De Israëlische bombardementen viseerden stellingen van groepen aan de zijde van het bewind, vanwaar de raketten naar Israël vertrokken waren”, aldus de directeur.

Deze stellingen zijn volgens SOHR mogelijk in handen van Hezbollah, dat aan de zijde van Bashar al-Assad staat, of van Palestijnse facties. SOHR beschikt over een groot netwerk van bronnen in Syrië. Het officiële Syrische persbureau Sana maakte enkel melding van “explosies die bij de luchthaven van Damascus gehoord werden”, zonder verdere details.

Sinds het begin van het Syrische conflict in 2011 heeft Israël verscheidene aanvallen in Syrië uitgevoerd tegen het bewind in Damascus en zijn bondgenoten Iran en de Libanese beweging Hezbollah, vijanden van Israël.

