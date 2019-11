Griekenland wil strikt rookverbod met draconische straffen

De Griekse regering wil harder inzetten op de strijd tegen roken. Tegen 2023 wil ze “het roken met 25 procent terugdringen”, zei de conservatieve premier Kyriakos Mitsotakis vandaag op een evenement van het Griekse ministerie van Gezondheid. Meteen maakte hij via Twitter duidelijk dat “de vijand het roken is, niet de roker”. Wie op de kleuterschool, op de speelplaats of bij gezondheidsdiensten op roken wordt betrapt, moet 200 euro neertellen. Een automobilist die rookt met een kind jonger dan 12 in de auto, zal 3.000 euro moeten betalen.

Behalve privépersonen wil de regering ook firma’s en organisaties verantwoordelijk stellen. Bars, clubs en tavernes moeten afhankelijk van hun grootte tussen de 500 en 10.000 euro betalen wanneer ze er voor de eerste keer op betrapt worden dat ze het rookverbod niet toepassen.

Officieel geldt al sinds 2010 een verregaand rookverbod in Griekenland, maar dan sloeg de financiële crisis toe en had de politiek wel wat beters te doen dan de burgers met een strikt rookverbod nog meer tegen haar in het harnas te jagen. Nog steeds rookt meer dan 35 procent van de bevolking, waarmee Griekenland op kop ligt in Europa.

Bron: Belga