Davis Cup – David Goffin: “Ik heb ervoor gevochten”

“Ik heb ervoor gevochten en ben blij met de manier waarop ik dat gedaan heb”, reageerde David Goffin (ATP-11) maandag nadat hij België met een 3-6, 6-3, 6-3 zege tegen Daniel Elahi Galan (ATP-194) de overwinning bezorgd had in het Davis Cup-treffen met Colombia. “De uitdaging is om jezelf te overtreffen. Ik nam een heel slechte start, won slechts één van mijn opslagspelletjes in de eerste set. Toch kon ik ook twee keer door zijn service gaan. Ik wist dus dat als ik wat beter ging opslaan, één of twee breaks het verschil konden maken. Daar slaagde ik in de tweede en derde set ook in en dat vereenvoudigde de zaken.”

Met 6 aces en 27 winners, maar ook 40 unforced errors leverde Goffin een wisselvallige prestatie. “Soms speel je een heel goede wedstrijd, ben je in de flow en gaat alles vanzelf. Dat was vandaag zeker niet het geval. Het was zo’n match die je bij het begin van een toernooi kunt hebben, waarbij het wat zoeken is. Het was verre van perfect, maar je speelt voor je land en dus vecht je voor die overwinning. Ik heb niet opgegeven en ben blij met de manier waarop ik gestreden heb. Op het einde van de dag winnen we deze ontmoeting en dat is het enige wat telt.”

Bron: Belga