Davis Cup – Australië rekent in twee enkelspelen af met Colombia

Australië heeft zijn eerste ontmoeting in groep D van de Davis Cup in Madrid gewonnen. De Australiërs staan tegen Colombia na twee enkelspelen op een onoverbrugbare 2-0 voorsprong. België, dat maandag opende met een 2-1 zege tegen de Colombianen, is het derde land in poule D. Nick Kyrgios (ATP-30) zette Australië op voorsprong door Alejandro Gonzalez (ATP-470) met tweemaal 6-4 te verslaan. Alex de Minaur (ATP-18) maakte het vervolgens af met 6-4, 6-3 winst tegen Daniel Elahi Galan (ATP-194).

Door de zege zijn Australië en België, dat maandag met 2-1 won van Colombia, al zeker van de eerste twee plaatsen in de groep. Woensdag strijden ze om groepswinst. De winnaars van elk van de zes groepen (van telkens drie landen) gaan samen met de beste twee tweedes door naar de kwartfinales. Elke ontmoeting bestaat uit twee enkelwedstrijden en een dubbelpartij.

bron: Belga