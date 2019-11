Vijf natuurlijke schoonmaakmiddelen voor in huis

Je wil graag een natuurlijke levensstijl hanteren en let tijdens het boodschappen doen goed op de producten die je in huis haalt. Biologische groentjes, streekgebonden producten, fairtrade chocolade… Het enige waar je mee worstelt, zijn schoonmaakmiddelen. Het is niet altijd makkelijk om ecologisch verantwoorde producten zonder al te veel verpakking te vinden in de winkelrekken. Dus waarom zou je niet zelf aan de slag gaan?

Je denkt er zelf niet meteen aan, maar er zijn heel wat simpele, natuurlijke producten waarmee je je huis kan poetsen. Mits wat research kan je zowat je hele interieur onder handen nemen met behulp van enkele ingrediënten. Wij zochten vijf handige tips bij elkaar.

1. Tea tree-olie en azijn

Deze twee natuurlijke middeltjes zijn ideaal om schimmels tegen te gaan. Tea tree wordt door beauty-liefhebbers ook wel eens gebruikt tegen puistjes vanwege zijn ontsmettende eigenschappen en ook azijn werkt antibacterieel. Heb je last van schimmel en vochtplekken, meng dan in een spuitbus azijn met enkele druppels tea tree. De geur is sterk, maar dan heb je ook wat. Laat 30 minuutjes intrekken en veeg de viezigheid vervolgens met een doekje weg.

2. Olijfolie

We kennen olijfolie natuurlijk allemaal als kookingrediënt. De olie is ideaal om mee te bakken of om een gezonde vinaigrette mee te maken. Maar wist je dat je het goedje ook voor je meubels kan gebruiken? Doe wat olie op een doekje en wrijf je houten kastje of bed ermee in om het meubelstuk mooi te laten glanzen. Werkt prima en bovendien is het ook nog eens onschadelijk voor je gezondheid.

3. Alles-in-één

Uiteraard kan je voor elk doel een ander product gebruiken, maar dan komt je kast al snel propvol te staan met duizend-en-een flesjes en tubes. Bovendien kan je met een mengeling van water en azijn zo goed als alle schoonmaakklusjes aan. Doe daarvoor een halve liter water met een halve liter azijn in een spuitbus. Of je nu je eettafel of je badkamer wil schoonmaken: het kan allemaal. Als je niet zo van de geur van azijn houdt, kan je trouwens ook wat druppels essentiële olie (bijvoorbeeld lavendel) toevoegen aan het schoonmaakmiddel.

4. Castile soap

Castile soap kan je voor zo ongeveer al je wasklusjes gebruiken. Of je nu aan het afwassen bent, je kleding in de was gooit of je haren onder handen neemt: de zeep kan het allemaal. Haal dus een bus in huis, verdeel de zeep eventueel over verschillende herbruikbare flesjes die je over het huis verdeelt en je hebt weinig anders nodig.

5. Sodiumbicarbonaat

Je oma heeft het vast wel in haar kast staan, maar de kans is groot dat jij het witte poeder nog nooit hebt aangeraakt. Nochtans werkt sodiumbicarbonaat erg goed als schoonmaakmiddel. Het goedje absorbeert luchtjes, laat vet verdwijnen als sneeuw voor de zon en werkt ook goed als schuurmiddel. Heb je bijvoorbeeld last van een licht verstopte, stinkende afvoer? Giet er dan wat sodiumbicarbonaat in en spoel door met azijn. Je zal zien dat het er weer helemaal als nieuw uitziet en ook de geur verdwijnt als bij toverslag. Een aangekoekte pan schuur je zo schoon en ook zeep- en vetvlekken in de douche vormen geen uitdaging voor het poeder.