Opruimgoeroe Marie Kondo lanceert eigen webshop

Niemand minder dan Marie Kondo begint een eigen webshop voor woonspulletjes. Niet lang nadat de opruimgoeroe mensen aanspoorde overbodige spullen weg te doen, slaat ze een heel ander pad in.

Met haar online woonspullenwinkel spoort ze nu mensen aan om nieuwe dingen te kopen. Maandag lanceerde ze haar webshop waar je terecht kunt voor 125 soorten woonartikelen. Denk aan een vaas (55 dollar), een kaars (86 dollar) en leren slippers (206 dollar).

Plezier

Zelf benoemt Kondo dat het niet alleen spullen zijn om je huis meer geordend te krijgen, maar dat het ook spullen zijn waar je gewoon blij van wordt.

Door bestsellers ‘Opgeruimd!’, ‘Spark Joy’ en de Netflix-serie ‘Tidying Up With Marie Kondo’, werd Kono wereldberoemd onder rommelkonten. “Al die spullen kosten energie, omdat ze je er constant op wijzen dat je er nog wat mee moet”, zei Kondo in haar serie.

De opruimgoeroe adviseerde alleen spullen te bewaren die voor plezier zorgen. “Wie af wil van rotzooi, moet grondig zijn huis door. Ga alle spullen na en kijk of ze ‘joy’ geven. Doen ze dat niet, dan moet je er vanaf.”

Ommezwaai

Kondo lijkt nu een andere weg in te slaan. Maar dat is volgens Kondo zelf niet het geval. “De KonMari-methode gaat niet over spullen wegdoen”, zegt Kondo op haar site. “Het gaat om het bewustzijn van wat jou plezier brengt. Als je klaar bent met opruimen, is er ruimte om nieuwe, betekenisvolle producten welkom te heten. Ik kan geen groter geluk bedenken in het leven dan omringd zijn met alleen de dingen waarvan ik hou.”

Op social media wekt de webshop veel verbazing. Zo schrijft iemand: ‘Marie Kondo: ruim je huis op! Ook Marie Kondo: hier, koop mijn elektrische aromaverstuiver en mijn chopsticks-standaard.’ Aan de Wall Street Journal liet de opruimgoeroe weten consumentisme niet te willen promoten. “Wat voor mij het belangrijkst is, is dat je jezelf omringt met items die jou plezier geven. Als de kom die je nu gebruikt jou plezier geeft, dan moedig ik absoluut niet aan dat je die vervangt.”