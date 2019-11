Opnieuw pijnlijk nieuws voor ‘Dawson’s Creek’-acteur: “De ergste nachtmerrie van alle ouders”

Kimberly Brook, de vrouw van James Van Der Beek, heeft een miskraam gehad. Ze was vier maanden zwanger van hun zesde kindje.

Vorige maand kondigde James Van Der Beek aan dat zijn vrouw Kimberly zwanger was van hun zesde kindje. Ze kozen ervoor om dat nieuws niet te snel bekend te maken omdat ze eerder al te maken kregen met drie miskramen. Nu blijkt dat ze opnieuw een miskraam hebben gekregen. Het kindje was uitgerekend voor april.

Gevaar voor vrouw

De 42-jarige acteur, die de rol van Dawson speelde in de Amerikaanse dramaserie ‘Dawson’s Creek’, deelde het trieste nieuws mee op Instagram. “Kimberly en ik zijn beland in de ergste nachtmerrie van alle ouders die in verwachting zijn. We zijn ons kindje verloren. We hebben dit eerder meegemaakt, maar niet zo laat in de zwangerschap en zeker niet met zoveel gevaar voor Kimberly”, klinkt het.

Dans opgedragen aan Kimberly

James deed op het moment waarop hij het nieuws te horen kreeg mee aan de Amerikaanse versie van ‘Dancing with the Stars’. Aanvankelijk wilde hij uit het dansprogramma stappen, maar zijn vrouw overtuigde hem om erin te blijven. Hij droeg zijn dans op aan haar. Deze week moest hij de wedstrijd dan toch verlaten. Hij eindigde als vijfde.

Geen schaamte over miskramen

De Amerikaanse acteur is altijd heel open geweest over hun miskramen. “Een miskraam is iets waar mensen nauwelijks over spreken en in het grootste geheim doorstaan. Maar daar zou geen schaamte over moeten zijn, net zo goed als dat je jezelf de tijd moet geven om van zoiets te herstellen”, zei hij eerder.

James heeft samen met zijn vrouw vijf kinderen: Olivia (9), Joshua (7), Annabel Leah (5), Emilia (3) en Gwendolyn (1).