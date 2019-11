Hilarisch verlanglijstje voor Kerstmis van meisje gaat viraal

Met Kerstmis voor de deur beginnen heel wat kinderen al te dromen van de leukste cadeautjes. Maar voor deze kapoen zal het wellicht bij dromen blijven…

Een man uit Los Angeles kreeg onlangs het Kerstmis-verlanglijstje van zijn dochter, die bijna tien jaar oud is. Vol verbazing las hij de 26 netjes neergepende items. Van een iPhone 11 over een handtas van Chanel tot zelfs een geldbedrag van 4.000 dollar.

Hij kon niet anders dan het hilarische verlanglijstje te delen op sociale media. “Mijn bijna 10-jarige dochter is duidelijk niet op de hoogte van onze financiën. Maar smaak heeft ze zeker en vast”, knipoogde hij op Instagram en Twitter.

Het bericht ging met 125.000 likes viraal. Heel wat mensen vonden het vooral ook grappig dat het leek alsof ze van plan was om alleen te gaan wonen. “Wasmiddel, kleren, lakens, 4.000 dollar… Volgens mij wil ze het huis uit”, klinkt het.

My 10 year old daughter must be out of her mind with this Christmas list 😒😒😒 pic.twitter.com/Qqsje79rda

— @A_Johnson412 (@a_johnson412) November 13, 2019