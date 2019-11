Vlaanderen test voor het eerst onbemand varen

Een vanop afstand bestuurd schip zal het komende jaar grond vervoeren op het kanaal Ieper-IJzer en het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. De test is een primeur voor Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg verleende op basis van recente Vlaamse regelgeving toestemming voor de testvaarten. Ze is de eerste waterwegbeheerder in Europa die een wettelijk raamwerk heeft gecreëerd dat ‘smart shipping’ toelaat, klinkt het in een persbericht. Aannemings- en milieubedrijf Group De Cloedt kan zo sinds 13 november de technologie testen.

Het schip van Group De Cloedt zal grond vervoeren van Diksmuide naar Oostende. De eerste weken zal er nog een schipper aan boord zijn, die kan ingrijpen waar nodig. Pas na uitvoerig te testen, zal de schipper vanuit een centraal controlecentrum het schip begeleiden. Het schip zal te volgen zijn via het automatische identificatiesysteem en automatisch een maximale snelheid van 6 kilometer per uur aanhouden.

De technologie waarmee het vaartuig wordt aangestuurd, werd ontwikkeld en geïntegreerd door het bedrijf Seafar. In het Shore Control Center van Seafar in Antwerpen geven camera’s de schipper of waloperator een zicht van 360 graden. De technologie scant de omgeving rond het schip, zodat de waloperator alles rondom zijn vaartuig nauwkeurig kan inschatten. Op strategische plaatsen hangen luidsprekers en micro’s waardoor de bestuurder geluiden of boodschappen van de binnenvaartbegeleiders hoort en erop kan reageren.

De test loopt van 13 november 2019 tot 13 november 2020.

