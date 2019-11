Transportarbeidersbond eist recht op plaspauzes voor transportsector

De Belgische Transportarbeidersbond (BTB) plant morgen een actie aan het kabinet van federaal minister van Mobiliteit François Bellot om de problematiek van plaspauzes bij de transportsector aan te kaarten. Volgens de vakbond is er vaak te weinig tijd om de gevraagde ritten uit te voeren waardoor pauzes wegvallen, en is er een gebrek aan veilige parkeerplaatsen en propere sanitaire faciliteiten. Uit een bevraging van de vakbond blijkt dat 85,3 procent van de chauffeurs niet tevreden is over de sanitaire installaties op de Belgische snelwegparkings.

Volgens BTB, die deel uitmaakt van ABVV, ligt dat aan het feit dat de sanitaire voorzieningen in slechte staat zijn, betalend zijn, of zelfs helemaal niet voorzien zijn. Ook wijst de vakbond op de situatie voor vrouwelijke chauffeurs. Zo schrijft BTB over Else Martens, een buschauffeur en BTB-militante, die vertelde dat ze vaak geen toiletten ter beschikking heeft en zich dan maar tot “de bosjes” moet wenden.

“Kunt u zich voorstellen dat er vandaag de dag nog talloze transportarbeiders niet op tijd kunnen plassen? Omdat ze niet over de nodige sanitaire voorzieningen beschikken of omdat ze simpelweg geen pauze kunnen nemen?”, klinkt het bij BTB.

Vooral veel buschauffeurs zouden te weinig tijd krijgen om de gevraagde ritten uit te voeren waardoor ze hun pauze in rook zien opgaan.

De vakbond wijst ook specifiek naar vervoersmaatschappijen De Lijn en TEC. “De chauffeurs die in hun opdracht voor privépartners rijden, kunnen vaak nog steeds de (schaars voorziene) toiletten niet gebruiken”, aldus de transportarbeidersbond.

De BTB roept daarom regeringen en werkgevers op om meer inspanningen te doen. Ze eisen meer tijd voor transportarbeiders en vragen om te investeren in comfortabele en propere sanitaire installaties.

In het kader van een campagne van de globale koepelfederatie, International Transportworkers’ Federation (ITF) voor World Toilet Day, gaat de vakbond morgen een actie voeren aan het kabinet van minister Bellot. “Het recht om op tijd en in goede hygiënische omstandigheden naar het toilet te kunnen is immers een recht waar geen discussie over kan zijn”, aldus de vakbond.

bron: Belga