Sociaal protest Chili – President Piñera veroordeelt politiegeweld

De Chileense president Sebastian Piñera heeft zondag voor de eerste keer sinds de protestbeweging in zijn land op 18 oktober op gang kwam, het door de politie gebruikte geweld veroordeeld. “Er werd op buitensporige wijze gebruik gemaakt van geweld, er werden misbruiken en misdaden gepleegd en ieders rechten werden niet altijd gerespecteerd”, gaf de Chileense staatsleider in een televisietoespraak toe. “Er zal geen straffeloosheid heersen, niet voor hen die zich schuldig maakten aan buitensporig geweld en niet voor hen die (…) misbruiken hebben gepleegd”, voegde Piñera er aan toe. Hij verwees hiermee enerzijds naar de vernielingen die door de meest radicale manifestanten werden aangericht en anderzijds naar het geweld dat door de ordediensten werd gebruikt naar aanleiding van de manifestaties.

In het land wordt al wekenlang betoogd voor meer sociale rechtvaardigheid en een nieuwe grondwet. De huidige dateert van 1980, toen het land een dictatuur was onder Augusto Pinochet. Bij het protest vielen in totaal al 22 doden en meer dan 2.000 gewonden. Vijf overlijdens zijn toe te schrijven aan het optreden van de politie. De vele beschuldigingen van mensenrechtenschendingen ten aanzien van de politie in Chili noopte de Verenigde Naties tot het sturen van een onderzoeksmissie. Ook waarnemers van Amnesty International zijn inmiddels ter plaatse.

Bron: Belga