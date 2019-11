Recordbedrag aan dividenden uitgekeerd wereldwijd, maar groei vertraagt

Het totale bedrag aan dividenden dat wereldwijd door bedrijven wordt uitgekeerd, heeft een nieuw record bereikt in het derde trimester van 2019. De groei blijft wel vertragen, en zou volgend jaar vastlopen, blijkt uit een studie van vermogensbeheerder Janus Henderson Investors op basis van de dividenden die de 1.200 grootste bedrijven in termen van beurswaarde uitkeerden. De dividenden die aan aandeelhouders werden uitgekeerd stegen in het derde trimester met 2,8 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, tot 355,3 miljard dollar. Dat is een nieuw record voor die periode.

“De vertraging van de groei is wereldwijd echter ingezet”, aldus het bedrijf, dat 326,6 miljard euro aan activa beheert. In het derde trimester van 2018 steeg het bedrag aan dividenden met 4,4 procent, tot 345,7 miljard dollar.

“We hebben de investeerders sinds het begin van het jaar gewaarschuwd over het feit dat de snelle groei van de dividenden van de afgelopen twee jaar weer zou zakken tot een normaler niveau”, klinkt het in een persbericht. Dat alles is het gevolg van “de vertraging van de wereldeconomie”.

De dividenden in de Verenigde Staten stegen met 4,1 procent tot een recordbedrag van 124,7 miljard euro, zelfs al bleven de dividenden van 60 procent van de bedrijven gelijk. In Azië en Oceanië was er een daling van 2,8 procent, tot 60,1 miljard dollar. In die regio was de vertraging meer uitgesproken aangezien de meeste bedrijven een vast percentage hanteren om dividenden uit te keren, waardoor een daling van de winst meteen een impact heeft op de dividenden. In Europa tot slot, waar het derde kwartaal traditioneel zwak is, zijn de dividenden met 2,8 procent gedaald, tot 19,6 miljard dollar.

De vermogensbeheerder behoudt zijn verwachtingen voor 2019 op een recordbedrag van 1.430 miljard aan dividenden, of een stijging van 3,9 procent ten opzichte van 2018.

