Ontslagronde VTM valt lichter uit dan verwacht

DPG Media, het moederbedrijf boven tv-zenders als VTM en Q2, laat uiteindelijk maar maximaal 87 in plaats van 145 mensen afvloeien. Dat meldt De Tijd en het nieuws wordt bevestigd door woordvoerster Sara Vercauteren van DPG Media. Eind september kondigde DPG Media, het bedrijf boven merken zoals Het Laatste Nieuws en VTM, aan te zullen snoeien in zijn klassieke tv-activiteiten. Het bedrijf zou 145 banen willen schrappen binnen de klassieke tv-organisatie en ondersteunende diensten. Tegelijk plant DPG Media ook de creatie van een 50-tal nieuwe jobs, voornamelijk digitale profielen.

Uiteindelijk is de pil minder bitter dan aanvankelijk verwacht, zo blijkt nu na de informatie- en consultatieronde. Dat is klassiek de eerste fase bij een collectief ontslag. In een communicatie aan het personeel meldt Kris Vervaet, de CEO voor DPG Media in België, dat de impact van het ontslag is teruggebracht naar maximaal 87 personen.

Het bedrijf kan de impact beperken dankzij interne verschuivingen, klinkt het. Ook extern zocht VTM naar oplossingen. VTM gaat een deel van zijn activiteiten binnen de klassieke tv-tak uitbesteden. Een deel van de geviseerde banen gaat mee over naar die externe bedrijven. Om welke activiteiten het exact gaat, kan of wil het bedrijf voorlopig nog niet preciseren.

In tegenstelling tot wat in het bericht van De Tijd staat te lezen, is de VTM nieuwsdienst wél betrokken, maar zitten er geen journalisten bij de ontslagen, zo blijkt ook nog.

