Onrust Hongkong – Grote brand aan ingang van campus die door manifestanten wordt bezet

Aan de ingang van de campus van de Polytechnische Universiteit van Hongkong, die momenteel door honderden manifestanten wordt bezet, is een grote brand uitgebroken. Dat meldt het Franse persagentschap AFP. De campus van de universiteit werd de voorbije uren door de tegenstanders van de regering gebruikt als voornaamste uitvalsbasis. De politie belegert de universiteit sinds zondagavond en riep de zone uit tot relgebied. De agenten dreigden er onder andere mee om de barricades van de manifestanten te verwijderen. Daarop gooiden die laatsten met molotovcocktails naar de ordediensten in een poging om de agenten terug te dringen.

Eerder had de politie van Hongkong nog laten weten dat ze het gebruik van “echte kogels” overweegt om weerstand te kunnen bieden aan de “dodelijke wapens” die bij schermutselingen door de actievoerders worden gebruikt. De waarschuwing van de politie kwam er nadat een agent zondag een pijl in het been had gekregen bij de rellen nabij de Polytechnische Universiteit.

De voormalige Britse kolonie kampt met de ergste politieke crisis sinds de teruggave aan China in 1997. Betogers komen bijna dagelijks op straat, en de betogingen worden steeds gewelddadiger. De demonstranten protesteren tegen de regering van Carrie Lam en tegen de toenemende invloed van China op Hongkong.

Bron: Belga