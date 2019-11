Kwal. EK 2020 – Zwitserland en Denemarken naar EK

Zwitserland en Denemarken hebben zich maandag bij de deelnemers voor het komende Europees kampioenschap voetbal gevoegd. De Zwitsers wonnen met 1-6 bij Gibraltar en eindigden daardoor als eerste in groep D. Denemarken speelde in een beslissend duel om de tweede plaats gelijk bij Ierland (1-1) en stelde daarmee ook een EK-ticket veilig. Op het EK komen de Denen wellicht in een groep met de Rode Duivels en Rusland terecht.

Cédric Itten bracht Zwitserland in de 10e minuut op voorsprong. Ruben Vargas, Christian Fassnacht, Loris Benito, opnieuw Itten en Granit Xhaka waren na rust ook trefzeker. Reece Styche redde de eer voor Gibraltar.

Martin Braithwaite zette de Denen in de 73e minuut op voorsprong in Ierland. Matt Doherty maakte in de 85e minuut gelijk, maar het winnende doelpunt bleef uit voor de Ieren.

Italië beëindigde zijn kwalificatiecampagne met het maximum van dertig punten. In de laatste groepswedstrijd moest Armenië met 9-1 voor de bijl. Italië is het zevende Europese land dat een EK- of WK-kwalificatiecampagne afsluit zonder puntenverlies. Frankrijk (twee keer), Duitsland (twee keer), Spanje (twee keer), Tsjechië, Engeland en Nederland gingen de Italianen voor. Als de Rode Duivels dinsdag winnen van Cyprus scharen ze zich ook in dat rijtje.

bron: Belga