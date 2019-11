Eden Hazard wil Rode Duivels met “nog meer wapens” zien: “Willen altijd sterker worden”

Een foutloos parcours in een kwalificatiestrijd die er nooit één was: veel wijzer is niemand geworden van de confrontaties met pakweg Kazachstan en Cyprus. De grote test zal pas volgend jaar volgen. “Het is moeilijk te zeggen, maar ik denk dat we hier sterker uitgekomen zijn”, vertelde Eden Hazard vandaag in Tubeke. “Het blijft wel moeilijk om zeggen, want dat hangt af van resultaten en omstandigheden. Als we dertig op dertig pakken, kan je zeggen dat we sterker zijn. Maar als we volgend jaar pas vierde worden op het EK, zullen we minder sterk zijn. Op het mentale vlak hebben we zeker vooruitgang geboekt, nu spelen we geen mindere wedstrijden meer en winnen we altijd. Bovendien kunnen wij nog sterker worden, door meer wapens te ontwikkelen: op de tegenaanval, in balbezit. We hebben al een uitgebreid arsenaal, maar er mogen er zeker nog bij. Daar trainen we ook op. We hebben nog zes maanden vooraleer het EK begint.”

Op dat EK zou een revanche tegen Frankrijk mooi zijn na de verloren halve finale van vorig jaar in Sint-Petersburg. “Persoonlijk denk ik daar wel aan, het zou leuk zijn tegen hen te spelen en revanche te nemen. Maar er zijn wel meerdere landen die volgend jaar kans maken: ik zie ook nog Spanje, Engeland en Italië. Tegen hen moet je er staan.”

Met twee doelpunten en een assist voor zijn broer Thorgan wervelde Eden Hazard zaterdagavond nog maar eens in Sint-Petersburg. “België is veel meer dan Eden en Thorgan, er zit zo veel kwaliteit in deze groep. Misschien zoeken wij elkaar wel net iets meer op het veld, maar in principe maakt het niet veel uit met wie ik op links speel: ook met Nacer Chadli en Yannick Carrasco heb ik veel samengespeeld. Ik beschouw me als een technische leider van de groep en ik besef dat het mijn taak is om kansen te creëren, daar ben ik verantwoordelijk voor. Ik probeer elke wedstrijd beslissend te zijn, maar je moet dat ook niet willen forceren.”

