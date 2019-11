Aanstoker van verijdelde “plundertocht” in Antwerpen in jeugdinstelling geplaatst

De 16-jarige die vrijdag opgepakt werd omdat hij de aanstoker zou zijn geweest van een door de politie verijdelde “plundertocht” in de Antwerpse binnenstad, is door de jeugdrechter in een jeugdinstelling geplaatst. De tiener komt in aanmerking voor feiten van poging diefstal met geweld bij nacht, in bende en met wapenvertoon en voor leiderschap van een criminele organisatie. De Antwerpse politie was vrijdag te weten gekomen dat er op sociale media werd opgeroepen tot een raid op winkels in de Antwerpse binnenstad. De 16-jarige die de oproep had gelanceerd, werd in de namiddag gearresteerd. De politie hield vervolgens verscherpt toezicht rond de plaats (en op het tijdstip) van afspraak en arresteerde nog eens zestien jongeren – bijna allemaal minderjarigen – op basis van de informatie die de speurders hadden verzameld en/of omdat ze geen geloofwaardige uitleg konden geven waarom ze daar vertoefden. De jongeren werden enkele uren van hun vrijheid beroofd en mochten daarna beschikken, op een 14-jarige na die drugs op zak had. Die jongen is eveneens in een jeugdinstelling geplaatst, op verdenking van handel in verdovende middelen.

Volgens het parket zal het verdere onderzoek nog moeten uitwijzen of de gearresteerde jongeren ingegaan waren op de oproep van de aanstoker en zich daarom op de plaats in kwestie bevonden. Ze worden in de loop van de week over de zaak verhoord.

bron: Belga