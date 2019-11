VIDEO. Onzekere Jitske Van de Veire tegen haar vriendin: “Sorry dat ik er zo uitzie”

Jitske Van de Veire houdt zich enorm bezig met het promoten van body positivity. Vroeger had ze het immers heel moeilijk met hoe ze eruitziet, maar dankzij haar vriendin is ze ook van zichzelf beginnen te houden.

De afgelopen jaren heeft Jitske Van de Veire zich sterk ingezet om anderen aan te sporen om zich te durven laten zien. De 26-jarige dochter van MNM-presentator Peter Van de Veire helpt daarbij door taboedoorbrekende foto’s op Instagram te plaatsen.

Depressief

In ‘MNM: Backseat Boys’ vertelt ze vanwaar die obsessie met body positivity komt. “Dat is vijf jaar geleden begonnen. Ik was toen heel onzeker over mezelf. Ik ben op een bepaald moment bijna gestopt met leven daardoor. Ik durfde niets meer en was enorm depressief. Mijn papa is me eens moeten komen halen uit mijn kot omdat ik een week niet uit mijn kot was gekomen”, klinkt het.

Vriendin

Haar zelfvertrouwen kreeg een enorme boost toen ze haar vriendin Marthe leerde kennen. “Op een bepaald moment had ik een lief en ik herinner me nog dat ik bij haar lag en ik me bij haar verontschuldigde. ‘Sorry dat ik er zo uitzie. Ik kan me wel voorstellen dat het niet aangenaam is om naast iemand te liggen die veel zwaarder is dan u’, zei ik. Want zij heeft echt een perfect lichaam. Maar zij had zoiets van: ‘Wat? Je ziet er zo goed uit. Ik zie u zo graag. Het maakt mij niet uit hoe je eruitziet’. Ze heeft mij echt moeten leren om mezelf graag te zien”, besluit ze.