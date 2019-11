Hoe een Kempische schapenhouder streeft naar een circulaire en groene economie

Maarten D’Hondt is schapenhouder uit Mol en wil de ecologische impact van zijn beroep zo klein mogelijk te houden. Zijn dieren krijgen biologische voeding en hij houdt de keten met de aankopers van zijn vlees zo kort mogelijk. Bovendien werkt hij mee aan een project dat overschotten wol een nieuw leven geeft.

Zo´n 1.600 schapen heeft Maarten D´Hondt, die 700 hectare grond beheren in de Kempen. Om een optimaal leven te leiden eten de dieren sojavrij en biologisch voer. De visie van Kemp vzw is om een gesloten kringloop te realiseren. Daarom koopt D’Hondt geen pesticiden en chemische meststoffen aan en gebruikt hij enkel Europese producten om de ecologische voetafdruk te verminderen. Steeds meer bedrijven hanteren een maatschappelijk verantwoord beleid en laten hun groen begrazen door schapen, waardoor er minder CO2 in de lucht komt.

Ecologische voetafdruk

Het vlees van Kempens lam is een erkend streekproduct waar steeds meer vraag naar is. Toch ligt het vlees niet altijd in de winkel, omdat het een seizoensproduct is. “Een nadeel voor ons als landbouwers is dat we lamsvlees maar gedurende een bepaalde periode kunnen aanbieden. Mensen zijn het gewoon om 365 dagen per jaar een bepaald product van een bepaalde kwaliteit aan te kopen. Maar lammeren zijn enkel in het najaar beschikbaar om te slachten”, zegt D´Hondt.

Hierdoor verloopt de samenwerking met supermarkten zeer moeizaam. De organisatie mikt daarom op lokale restauranthouders en inwoners om het vlees aan te verkopen, maar slechts één derde van de productie wordt lokaal afgezet. Buurtbewoonster Lisette Hofmans eet lamsvlees uit de buurt, omdat ze stilstaat bij haar ecologische voetafdruk. “Als je kookt, moet je nadenken over de herkomst van de producten die je op tafel zet. Dierenwelzijn blijft heel belangrijk en het komt de textuur en smaak van het vlees ten goede. De geur van het vlees is helemaal anders en er zit minder vocht in.”

Geen afval

D’Hondt onderhandelt momenteel ook over het initiatief ‘Mol Wol’. “De opzet van het verhaal is om de wol uit Mol in de gemeente te houden en er kussens en dekens van te maken”, aldus de schapenhouder. Vroeger was zijn wol bestemd voor de wereldmarkt, maar daar komt nu verandering in. Ook de bestaande wol van de kringwinkels wil de schapenhouder hergebruiken om een meerwaarde in de circulaire productie te bieden. Binnenkort wordt een ‘wolbank’ opgericht waar iedereen wol kan doneren, zodat er geen grondstoffen verloren raken. Op lange termijn hoopt de schapenhouder geen afval te hebben.

Candice Domingo

Belgodyssee is een initiatief van de VRT, de RTBF en het Prins Filipfonds, in samenwerking met Metro en Éditions de l’Avenir, en met de steun van de Kanselarij van de Eerste Minister. De jaarlijkse reportagewedstrijd bevordert de samenwerking tussen jonge journalisten in spe uit de verschillende gemeenschappen van ons land, die in tweetalige duo’s werken. Tijdens deze editie belichten ze positieve initiatieven in de strijd tegen de klimaatverandering. Candice Domingo en haar partner gingen na hoe een Belgische schapenhouder zijn dieren lokaal en ecologisch laat renderen.<EP>