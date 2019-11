Zesdaagse van Gent – De Ketele en Ghys winnen thrillereditie: “Op techniek en ervaring klus geklaard”

De 79e Zesdaagse van Gent kende een erg spannende ontknoping. De Duitsers Roger Kluge en Theo Reinhardt leken een tijdlang roet in het eten te gooien van de Belgische koppels, maar in de afsluitende ploegkoers moesten de wereldkampioenen hun meerdere erkennen in Kenny De Ketele/Robbe Ghys en Jasper De Buyst/Tosh Van der Sande. De slotsprint was uiteindelijk beslissend voor de zege. Daarin trokken De Ketele en Ghys aan het langste eind. “We voelden wel dat we sterk begonnen waren aan deze afsluitende ploegkoers, maar het was moeilijk om alles op de juiste plooi te krijgen”, reageerde Kenny De Ketele. “Ik heb het nog niet geweten in Gent dat er op één uur tijd zoveel ronden werden genomen. Dat kost energie en is ook een teken dat de topploegen aan elkaar gewaagd waren. Op techniek en ervaring zijn we erin geslaagd de klus te klaren, ook al waren Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande in bijzonder goede doen. Met een ronde voorsprong winnen is leuk, maar op deze manier – met een handvol punten voorsprong – is toch nog iets specialer.”

Ook Robbe Ghys straalde aan de zijde van De Ketele. “Dit is mijn eerste zege in de Zesdaagse van Gent”, aldus Ghys. “Die heb ik zeker te danken aan Kenny. Collectief waren wij zeer sterk, maar ook de andere koppels blonken uit. Men heeft het ons serieus moeilijk gemaakt, maar we zijn toch geslaagd in onze opzet.”

