Vlaams minister Crevits investeert 100.000 euro in biologische landbouw

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) trekt extra geld uit voor de biologische landbouw. Ze pompt ruim 100.000 euro in de zogenaamde bionetwerken, zo schrijft De Zondag. De Vlaamse regering wil meer en professionele biologische landbouw. Dat staat in het strategisch plan “biologische landbouw 2018-2022”. De minister wil dat realiseren in samenspraak met de diverse organisaties van de sector. “Alle belanghebbenden worden daarvoor in bionetwerken samengebracht: actieve en potentiële bioboeren, oogstverwerkers, verkooppunten, lokale overheden, enzovoort”, aldus Crevits.

De voorbije maanden werden de bionetwerken Pajottenland en Voeren-Haspengouw opgestart. Crevits trekt 105.000 euro uit voor steun aan die netwerken en voor de realisatie van een derde netwerk.

Vlaanderen telde vorig jaar 514 biologische landbouwbedrijven. Dat zijn er tien procent meer dan in 2017.

bron: Belga