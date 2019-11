Presidentsverkiezingen Sri Lanka – Sajith Premadasa geeft zijn nederlaag toe

In Sri Lanka heeft Sajith Premadasa, de belangrijkste tegenkandidaat van Gotabaya Rajapaksa, zondag zijn nederlaag bij de presidentsverkiezingen van zaterdag toegegeven. De 70-jarige Rajapaksa van de Singalees-boeddhistische partij Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) had eerder de overwinning opgeëist. Eerder bleek uit de eerste resultaten in de nacht van zaterdag op zondag dat Rajapaksa ruim op kop lag. Hij haalde naar schatting 53 à 54 procent van de stemmen.

Rajapaksa profileerde zich als een “sterke leider” die focust op veiligheid. Sajith Premadasa, de zoon van gewezen president Ranasinghe Premadasa (1989-1993), haalde naar schatting 40 procent van de stemmen.

De opkomst bij de verkiezingen van zaterdag, waaraan in totaal 35 kandidaten deelnamen, lag op minstens 80 procent. Bij een vorige stembusslag in 2015 trok nog 81,5 procent van de kiesgerechtigden naar het stemhokje.

Bron: Belga